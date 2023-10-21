كوماي: نشكر جميع الجاليات العربية والأجنبية لتضامنهم مع الشعب الفلسطيني

في مظاهرة روما اليوم..

شاركت اليوم جالية العالم العربي في ايطاليا (كوماي) مع عديد من الجاليات العربية (المصرية ،الجزائرية، السودانية، الليبية، العراقيه، اللبنانية، الصومالية، الأردنية المغربية التونسية، السعودية اليمنيه ،الفلسطنية ،عرب 48_فلسطين الداخل)، وعديد من الجاليات و المؤسسات الأجنبية والإيطالية مع منسقين المظاهرة الثانية بعد 07.10 حركة الطلاب الفلسطنيون.

التضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني



وأكد الجميع في مداخلتهم التضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني ، الوحدة العربية و الفلسطينية و يجب من الدول الأوروبية و الاعلام الدولي ان يكون مستقل و يتضاما أيضا مع القضية الفلسطينية و نريد الحقيقة و ليس اعلام و أخبار يومية مزيفة و غير حقيقي.

البروفيسور فؤاد عودة يطالب بضرورة إدخال مساعدات طبية و إنسانية فورا إلى غزة

وطالب من جديد كما طالب في هذة الايام رئيس جالية العالم العربي في ايطاليا و الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية ، البروفيسور فؤاد عودة، في مداخلته مع الصحف الإيطالية و الأجنبية و مع الوكالة الايطالية Ansa الدعم للشعب الفلسطيني و ضرورة بعث مساعدات طبية و إنسانية فورا إلى غزة و الى فلسطين و إلى المستشفيات الفلسطينية و طالب الحكومة الإيطالية ان تبعث مساعدات صحية و طبية و وفد طبي من متخصصين و ممرضين و أدوات طبية و صحية.



وأضاف “عودة": ”حتى الان أكثر من 4400 شهيد و أكثر من 15 الف جريح و أكثر من 1500 شخص مفقود، و توفي أكثر 30 طبيب و عاملين في مجال الصحة و أكثر من 80 جريح".

المظاهرات في المدن الإيطالية و في روما

شكرا البروفيسور فواد عودة جميع اعضاءالمجلس الإدارة الدولي كوماي، لجهودهم و اشتراكهم باستمرار في جميع المظاهرات في المدن الإيطالية و في روما (كامل بلعيطوش، سامي سالم ،اكرامي هاشم، زينب اسماعيل، سالم الصنبي ،نودا هاشم و عديد من أعضاء لجنة النساء و لجنة الاجيال الجديدة لكوماي).



واخيرا توجه البروفيسور فواد عودة إلى جميع الجاليات الفلسطينية في ايطاليا و أوروبا للعمل بشكل موحد و بشكل جماعي و ترك النزعات و الانقسامات السياسية و العمل الفردي الغير مفيد خارج الساحة الفلسطينية في ايطاليا و أوروبا.

مظاهرة روما لدعم فلسطين

وكان قد دعا الدكتور فواد عودة، رئيس فخري للمجلس العربي للمثقفين والاكاديميين للسلام والتنمية و رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، ونقيب الاطباء في إيطالية، ورئيس جالية العالم العربي في ايطاليا، جميع الجاليات العربية و الأجنبية للاشتراك في المظاهرة غدا في روما بداية من الساعة 09.30 في ساحة Piazza Vittorio للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

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