إيطاليا: يجب أن يكون الشعب الفلسطيني ذو سيادة (شاهد)

أكدت رئيسة حكومة إيطاليا، جورجيا ميلونى، أن بلادها تحاول الدفع من جانبها لإيجاد نقطة للحوار والسلام، لافتة إلى أنه يجب أن يكون الشعب الفلسطيني ذو سيادة .

وتابعت "ميلوني" خلال كلمتها في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، أنه : "يجب خلال هذا المؤتمر أن نتذكر سويا المدنيين الأبرياء والذين تركوا بيوتهم.. إيطاليا تريد الحوار بين أوروبا والبحر المتوسط".

وأشارت إلى أنه يوجد رهائن إيطاليين داخل غزة ومنهم كبار السن وعلينا العمل سويا فى غزة.. والعمل على منع التصعيد في المنطقة وحتى لا نخسر السيطرة على التداعيات ولابد من إطلاق مبادرة سياسية لحل النزاع والصراع بشكل مستدام واحترام حل الدولتين وهذا حل واقعي يمكن تطبيقه في وقت وجيز.. ويجب أن يكون الشعب الفلسطيني له سيادة من خلال التواجد جانب الشعب الإسرائيلي".

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.