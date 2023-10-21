يلا شوت .. تشيلسي ضد أرسنال مباشر الآن مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر في الدوري الانجليزي

يلا شوت .. تشيلسي ضد أرسنال مباشر الآن مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر في الدوري الانجليزي،يستضيف اليوم السبت 21 من شهر أكتوبر الذي يوافق 21 تشرين الأول لعام 2023، فريق تشيلسي نظيره فريق آرسنال في مباراة الإياب بالدوري الإنجليزي وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إليكم موعد المباراة بالنسبة لبعض الدول الآتية:

توقيت جرينتش العالمي: 4:30 pm.

تونس، المغرب، الجزائر: 5:30 pm.

السودان، ليبيا: 6:30 pm.

السعودية، مصر، البحرين، الكويت، قطر، الأردن: 7:30 pm.

سلطنة عمان، الإمارات العربية: 8:30 pm.

القنوات الناقله لمباراة ارسنال وتشيلسي

بينما تذاع مباراة ارسنال وتشيلسي وذلك في منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2023 - 2024 عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري لجميع مباريات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط موعد مباراة ارسنال وتشيلسي وذلك في منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2023 - 2024.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي وتشيلسي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي وتشيلسي | من هنــــا

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة الاثنين وذلك في منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2023 - 2024 المعلق لم يحدد بعد.

تشكيلة نادي آرسنال ضد تشيلسي

في آخر مباراة خاضها نادي آرسنال مع نادي مان سيتي في دوري الأبطال انتصر خلالها فريق آرسنال بهدف مقابل لاشيء لفريق مان سيتي فمن المتوقع أن تكون التشكيلة ضد فريق تشيلسي كالآتي:

يلا شوت .. تشيلسي ضد أرسنال مباشر الآن مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر في الدوري الانجليزي

حارس المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، غابرييل دوس سانتوس، أوليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: مارتين أوديغارد، جورجينهو، ديكلان رايس.

الهجوم: غابرييل خيسوس، إيدي نيكيتاه، لياندرو تروسار.

وتقام مباراة ديربي لندن بين تشيلسي وآرسنال على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، والتي من المتوقع أن تكون واحدة من أقوى مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

وقبل مباراة ديربي لندن اليوم، يتصدر فريق آرسنال جدول الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع فريق توتنهام، بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.