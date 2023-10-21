مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي..كورة لايف

مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي..كورة لايف،مباراة ارسنال وتشيلسي وذلك في منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2023 - 2024 يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 وسوف نستعرض لكم موعد مباراة ارسنال وتشيلسي والقنوات الناقلة مباراة ارسنال وتشيلسي ومعلق مباراة ارسنال وتشيلسي موعد مباراة ارسنال وتشيلسي.

القنوات الناقله لمباراة ارسنال وتشيلسي

بينما تذاع مباراة ارسنال وتشيلسي وذلك في منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2023 - 2024 عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري لجميع مباريات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط موعد مباراة ارسنال وتشيلسي وذلك في منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2023 - 2024.



رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي وتشيلسي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي وتشيلسي | من هنــــا

موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد أرسنال، في تمام السابعة والنصف مساء غد السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيستضيف ملعب ستامفورد بريدج موقعة ارسنال ضد تشيلسي غدًا، وسط جماهير البلوز، الذي يسعى لتصحيح مساره في الموسم الجاري.

تشكيلة نادي تشيلسي ضد آرسنال

سيتواجه الليلة فريق تشيلسي مع فريق آرسنال في الدوري الإنجليزي ومن المتوقع أن تكون تشكيلة نادي تشيلسي قريبة إلى حد كبير من آخر مباراة خاضها مع فريق بيرنلي في بطولة الدوري، حيث انتصر فريق تشيلسي بأربعه أهداف مقابل لاشيء لفريق بيرنلي فمن المتوقع أن تكون التشكيلة مع نادي آرسنال كالآتي:

خط وسط: إينزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كونور غالاغير

حارس مرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ليفي كولويل، ت. سيلفا، أكسيل ديساسي، مارك كوكوريلا.

خط وسط: إينزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كونور غالاغير.

خط الهجوم: ر. ستيرلينغ، أرماندو بروخا، كول بالمر.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: زيتيشينكو، ويليام ساليبا، جابرييل، بن وايت.

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، توماس بارتي.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي، جابرييل جيسوس، بوكايو ساكا.