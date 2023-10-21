قمة القاهرة| ألمانيا تدعو لإنهاء مُعاناة الأطفال وجميع المدنيين في غزة

قالت وزيرة خارجية ألمانيا "أنالينا بيربوك"، نحن نتحدث بلغة القانون الدولي، ونسعى إلى السلام وأدعو الجميع إلى الوقوف ضد الإرهاب وأن يتم التمييز بين الإرهاب والسكان المدنيين الأبرياء، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وأضافت بيربوك: "أدعو عدم نشر روح الكراهية وأشكر الحكومة المصرية والشركاء والأمم المتحدة على جهودكم في هذا الصدد ونعلم أننا في حاجة للمزيد من المساعدات".

وتابعت خلال كلمتها في قمة "القاهرة للسلام 2023": "يجب حماية كل المدنيين وحمايتهم على حد سواء، وأقول أن سبب هذه المُعاناة التي احضرتنا جميعًا هنا، مُعاناة الفتيات الصغار والأطفال يجب أن ينتهي، وإسرائيل تعرضت لهجوم صعب في 7 أكتوبر، ويجب على إسرائيل حماية نفسها وفق القانون الدولي، وبالنسبة لألمانيا أمن إسرائيل أمر غير قابل للتفاوض".

وأكملت وزيرة خارجية ألمانيا، أن هناك الكثير من المواطنين في قطاع غزة يُعانون بسبب عدم الوصول إلى المياه، ونخاف من سقوط مزيد من الضحايا وهناك عائلات في لبنان وفي المنطقة، وهناك حالات خوف في هذه المنطقة، وخوف من التصعيد المتواصل.

قمة القاهرة| وزيرة خارجية فرنسا تُعلن تخصيص مساعدات إضافية لصالح غزة

صرحت وزيرة خارجية فرنسا، "كاترين كولونا"، بأن إسرائيل تعرضت لضربة قوية يوم 7 أكتوبر، مُطالبة بإطلاق سراح كل الرهائن بدون تأخير أو شروط، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وقالت الوزير الفرنسية خلال كلمتها بقمة القاهرة للسلام، إن رد إسرائيل يجب أن يكون عادلت ومُتماشيًا مع القانون الدولي، مُشددة على أن القانون الدولي والإنساني يجب أن ينطبق على الكل.