السبت 21 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بسب أولوية البيع.. 5 أشخاص ينهون حياة شاب بالقاهرة

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص، متهمين بالتعدي على آخر مما أدى  إلى وفاته بحدائق القبة.

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وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بوفاة نجل شقيقــه (بائع - مقيم بذات العنوان) إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلـة القلب نتيجة إصابته بنزيف بالمخ إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.


وبسؤال المُبلغ قرر بسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجل شقيقه وعدد من الباعة بسبب خلافات بينهم حول أولوية البيع بالمنطقة محل البلاغ تطورت لتراشقهم بالحجارة.. مما نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها والتى أودت بحياته. 


وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي واقعة منفصلة أصدرت نيابة مركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس المتهمين، بإنهاء حياة طفل داخل منزل مهجور بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وكان تم كشف غموض وملابسات إنهاء حياة طفل والعثور على جثته داخل منزل مهجور بقرية البتانون مركز شبين الكوم، والقبض على المتهم ، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وكان أهالى قرية البتانون قد عثروا في وقتٍ سابق على جثة الطفل ر.م - 7 سنوات - طالب بالصف الثانى الابتدائى ومقيم البتانون دائره المركز داخل منزل مجهور بالقرية، وتم ضبط كلا من شخص ونجليه ومقيمون بذات القرية، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابةالعامه لمباشرة التحقيقات.

 

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