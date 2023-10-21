تحرير 180 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مُناقشة التقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 14 حتى 20 من أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة عن تحرير 120 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 22 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 36 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 16 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 24 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و8 محاضر لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و5 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 6 محضر للتصرف في 628 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، فضلًا عن محضرًا لغلق أحد المخابز أثناء فترة العمل الرسمية بدون تصريح.

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أكتوبر للبدالين بنسبة 75٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرًا للتصرف في 100كجم سكر تمويني و10عبوات زيت طعام، 3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة)

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط أحد المصانع والتي تعمل في مجال إنتاج المواد الغذائية تعمل "بدون ترخيص" من الجهات المختصة ويقوم بإنتاج زبد جاموسي وبقري من مكونات صناعية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 200 كجم من الزبد المنتج وسحب عينات لعرضها على المعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية من عدمه،فيما تم تحرير 18محضرًا لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية ، و15 محاضر للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمةإجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

كما تم تحرير محضرين ضد تجار ومخابز سياحية لقيامهم بتجميع دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز المرخص لها بذلك وذلك بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح ، حيث تم ضبط عدد 26 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50كجم، ومحضرًا ضد أحد تجار المواد الغذائية لحيازته وعرضه للبيع سكر مجهول المصدر وتم التحفظ على 3 أطنان سكر مجهول المصدر، 11 محضرًا ضد تجار سجائر ودخان لقيامهم بتجميع والحصول على حصصه بطرق غير مشروع وغير مستحقة لهم من السجائر بغرض الاحتكار وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وعرض وبيع سجائر غير معلوم مصدرها، حيث تم ضبط عدد (2715 علبة سجائر محلية الصنع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف .

وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن طلمبة رصيف غير مرخصة والتحفظ على 3 آلاف لتر مواد بترولية، ومحضرًا ضد أحد التجار لقيامه بتجميع زيوت معدنية مستعملة والمصنفة من ضمن النفايات الخطرة بغرض إعادة تدويرها مرة أخرى بغير ترخيص بذلك من الجهات المختصة حيث تم ضبط 700 كجم زيوت معدنية مستعملة ، كما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

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