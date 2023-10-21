" مناهضة العنف ضد المرأة" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر أكتوبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

جاء ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في سياق برامج هيئة قصور الثقافة الخاصة بالمرأة ومناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها.

خلال عقد بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان ''خدمات عيادات المرأة الآمنة لمناهضة العنف ضد المرأة''، بالتعاون مع الإداره الصحية بطامية، وبمشاركة طالبات مدرسة التجارة بنات، أوضحت خلالها منال محمود مشرفة التثقيف الصحى بإداره طامية الصحية، أهم الخدمات التى تقدم للمرأة من خلال مشروع ''عيادات المرأة الآمنة''، الجاري التوسع فى افتتاح عيادتها فى جميع محافظات الجمهورية، حيث تقدم تلك عيادات المرأة الآمنة الإسعافات النفسية للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله للمساعدة على مناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب التوعية والمشورة الصحية والاجتماعية، وتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن من التعرض للعنف، مشيرا إلي أن المرأة خاصة فى المجتمع الريفى تواجه عدد كبير من التحديات، لعدة اسباب منها، الموروث الثقافي الخاطئ، كما أن نسبة كبيرة من نساء الريف متسربات من التعليم، نتيجة للعادات الخاطئة، فضلا عن قضايا الزواج المبكر، وتعرضها للعديد من المشكلات سواء صحيا، أو اجتماعيا نتيجة عدم قدرتها على الحصول على الأوراق الثبوتية، التى تكفل لها حقها، أما فى المجتمع الحضرى، فالوضع يختلف كثيرا نتيجة التعليم والرعاية الصحية، وارتفاع نسبة الوعي.

ورشة حكي حول “قيمة الاحترام” بفرع ثقافة الفيوم



نظمت مكتبة منية الحيط التابعة لفرع ثقافة الفيوم ورشة حكي حول قيمة الاحترام، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن والذي يحتفل به العالم في شهر أكتوبر من كل عام، أوضح فيها مصطفى محمد محمود مدير المكتبة، مفهوم الاحترام، كقيمة أخلاقية، يجب أن يتحلى بها الناس فى كل مكان، وأن تكون أساس جميع معاملاتنا مع الآخرين، مؤكدا علي ضرورة احترام كبار السن من المعاملة الطيبة، وحسن الكلام ومراعاة وضعهم وضعفهم.

كما نفذ بيت ثقافة اطسا ورشة حكي حول قصة ''سمسمه ونمنمه'' تأليف زهيرة البيلى، بحضانة إقرأ باطسا، أدارتها نجاة شعبان مشرفة نادي الطفل بالموقع، تهدف القصة إلي قهر الخوف، ومواجهته بشجاعة.