إسبانيا: يجب تنفيذ حل الدولتين ولا يجب تأجيل تنفيذ هذا الحل (فيديو)

أكد رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز، أنه يجب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما يجب وقف إطلاق النار وضمان الإفراج عن الرهائن.

وتابع "سانشيز" خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، أنه يجب تنفيذ حل الدولتين ولا يجب تأجيل تنفيذ هذا الحل.

وأكمل "أثمن دعوة الوقف الفوري وفق ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة.. والعمل على إطلاق الرهائن دون سابق شرط.. إطلاق سراح الرهائن من كل الجنسيات.. ونحن أمام أزمة دولية كبيرة".

وتابع أنه:" علينا استخدام كل القدرات الدولية لوقف هذا الصراع والتصعيد"، مضيفًا:" على الجميع أيضًا أن يدرك هذه الحاجات الماسة والأولويات ونقدم للشعب الفلسطيني حالة من السلام وتنفيذ حل الدولتين إسرائيل وفلسطين يعيشان معًا بطريقة سلمية وآمنة.. ويجب أن ندرك هذه النقاط المهمة حتى ندرك وعدم تأجيل تنفيذ هذا الحل والعمل على هذا الحل من خلال السلام والأمن للدولتين.. هذه القمة أول خطوة في مشوار السلام وعلينا أن لا نكرر أن يحدث هذا الأمر من صراعات".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أول الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية:

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.