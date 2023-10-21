الأمن يكشف لغز العثور على جثة أجنبي في التجمع الخامس

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة اصطدام قائد سيارة بأحد الأشخاص ووفاته بالتجمع الخامس، تمكن ضباط المباحث من ضبط مرتكب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



البداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص يحمل "جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم وبه إصابات متفرقة بالجسم.



وكشفت التحريات قيام قائد سيارة بالإصطدام بالمجنى عليه وفر هارباً وأمكن تحديد السيارة وقائدها مرتكب الواقعة (عامل- مقيمبمحافظةالجيزة).



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المتسببة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه حال قيادته للسيارة، ظهر أمامه المتوفى فجأة فلم يستطع تفاديه فاصطدم به، ولاذا بالفرار من محل الواقعة خشية ضبطه، تحرر محضر بالواقعة وتولت اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهاء حياة سيدة على يد طليقة زوجها وشخص آخر في منطقة الهرم.

وبحسب التحقيقات فإن المتهمين قاما بالإقدام على التخلص من الضحية بسبب وجود خلاف بين الزوجة السابقة والحالية لبنانية الجنسية.

وكشفت التحقيقات عن أن الزوجة السابقة وقع بينها وبين زوجها عدة خلافات تركت على إثرها المنزل، مما اضطر الزوج إلى الزواج من سيدة أخرى تدعى دينا جابر 32 سنة لبنانية الجنسية لترعى بناته الثلاثة أصغرهما طفلة 12 عاما.

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة غضبت لعدم إلحاح زوجها في عودتها وزواجه من غيرها، فاتفقت مع صديقه على قتل ضرتها انتقاما منها، ووضعا الاثنين خطة شيطانية لتنفيذ جريمتهما.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين ارتديا النقاب لإخفاء معالم وجههما، وتوجها إلى شقة المجني عليها واتصلت السيدة بابنتها الصغيرة وطلبت منها فتح الباب، وبعد فتحها الباب فوجئت بشخصين يرتديان النقاب يدفعانها للداخل، وأمسكا بالضحية وكتما أنفاسها حتى فارقت الحياة وغادرا مسرح الجريمة.

وأقرت المتهمة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق أنها انفصلت بالطلاق عن زوجها وكان لديها رغبة في العودة إليه، ولكنه رفض ما أشعل نار الغيرة في صدرها، فاستعانت بصديق طليقها، في ارتكاب جريمتها والتخلص من ضرتها.

وفيواقعة آخرى نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على عنصر إجرامي تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته ( 18 ألف قرص لمخدر لعقار "التامول" – مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،800،000 مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.