نيرة الأحمر.. تعود للقلعة البيضاء من باب الإدارة

أسدل الستار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على العملية الانتخابية بنادي الزمالك لدورة 2023 ـ 2027، بفوز نيرة الأحمر المرشحة لعضوية تحت السن بانتخابات البيت الأبيض، بعد تصويت ساحق للقائمة الموحدة من قبل الأعضاء لتكون عضوًا مع مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتعتبر نيرة الأحمر ابنة لاعب الزمالك ومنتخب مصر مصطفى الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد واحدة من أبرز المذيعات المشهور داخل الوسط الرياضي المصري، وهي شقيقة اللاعب الأسطوري في كرة اليد أحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر.

كما تعد نيرة الأحمر هي لاعبة كرة يد سابقة لنادي الزمالك والجزيرة قبل أن تتجه للعمل في مجال الصحافة والإعلام من خلال تقديم برامج متخصصه في ألعاب الصالات.

وتمكنت نيرة الأحمر في انتخابات نادي الزمالك من الحصول على عدد أصوات (١٤٢٠٢)، لتكون ضمن القائمة الموحدة لرئاسة نادي الزمالك حتي 2024.

ومن المنتظر أن تقود نيرة الأحمر ملف الألعاب الأخرى بنادي الزمالك ويأتي على رأسها فريق كرة اليد بصفتها أحد أبناء اللعبة.

تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

ـ حسين لبيب رئيسا لنادي الزمالك بعد أصوات (١٥٢٢٩)

ـ هشام نصر نائب الرئيس بعدد أصوات ( ٩٤٨٠)

ـ حسام المندوة أمين الصندوق بعدد أصوات ( ١٢٤٣١)

- عضوية فوق السن

ـ أحمد سليمان بعدد أصوات (١٥٤٣٣)

ـ حسين السيد بعدد أصوات (١٠٦٢٨)

ـ عمرو أدهم بعدد أصوات ( ١٠٧٧٢)

ـ هاني شكري بعدد أصوات (١٢٠١١)

ـ هاني بيرزي بعدد أصوات (١٢٨٧٢)

ـ محمد طارق بعدد أصوات (١٠٧٤١ )

- عضوية تحت السن

ـ نيرة الأحمر بعدد أصوات (١٤٢٠٢)

ـ أحمد خالد بعدد أصوات (١٣٦١٧)

ـ رامي نصوحي بعدد أصوات (١١٠٣٩)