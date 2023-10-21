فريق إيناكتس جامعة كفر الشيخ يفوز بكأس أحسن مشروع على مستوى العالم

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، السبت ،حصول فريق طلاب ايناكتس مصر ممثل في فريق ايناكتس جامعة كفر الشيخ، على المركز الأول والفوز بـ كأس ايناكتس عن أحسن مشروع على مستوى العالم للعام 2023 .

وجاء ذلك خلال المسابقة التي أقيمت بهولندا، وهي مسابقة عالمية للإبداع من أجل خدمة المجتمع وتشارك فيها جامعات من مختلف الدول، فيما تعد هذه المرة الخامسة على التوالي، والمرة السابعة التي تفوز فيها مصر بكأس ايناكتس على مستوى العالم.

يشار إلى أن فريق الجامعة فاز في مسابقة Enactus Egypt بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية و مثيل مصر في مسابقة enactus العالمية في هولندا خلال الشهر الحالي حيث خاض فريق جامعة كفرالشيخ التصفية بين 58 جامعة.

وتمت التصفية إلى 33 جامعة وحصدت جامعة كفرالشيخ المركز الأول بين ال10 جامعات الأوائل بمشروعهم "هيرميتيا" ، حيث يعالج المشروع بشكل رئيسي المخلفات العضوية بطريقة صحية وآمنة لإنتاج بروتين عالي القيمة وبطرق اقتصادية لمجابهة غلاء الأسعار فى مكونات الأعلاف.