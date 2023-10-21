بسمة وهبة تواجه الشعب الإسرائيلي بحقيقة نتنياهو بتصريحات جريئة.. عيدوا حساباتكم (فيديو)

فتحت الإعلامية بسمة وهبة النار على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث وجهت للشعب الإسرائيلي رسالة شديدة اللهجة باللغة العبرية، طالبتهم فيها بمساءلة رئيسهم وحكومتهم عن سر تجاهله مصير الأسرى الموجودين في غزة، في ظل القصف المتواصل لها، وذلك خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور الفضائية.

بسمة وهبة تفتح النار على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وقالت بسمة وهبة: "ليه نتنياهو بيغامر بالأسرى وهم في المكان اللي قاطع عليهم المياه والنور والكهربا والأكل والشرب، وبتنزل عليهم القذائف، يبقى إنت مش همك شعب إسرائيل".

بسمة وهبة

وأضافت بسمة باللغة العبرية، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "حكومتكم كده مش بتدورلكم على الأمن وانتم شفتم كم الغضب العربي في جميع أنحاء العالم، وليس الوطن العربي فقط".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وأردفت وهبة: "نتنياهو ليس بالرئيس الحكيم، الذي يعمل على حماية شعبه، أنا أريدكم تسألوا رئيسكم ما هو مصير الرهائن الإسرائيلية؟، لم نشاهدك تحاول الإطمئنان على روح واحد منهم واعتقد أنه لا يبالي بهم وبكم، إذا نصيحتي أن تعيدوا حساباتكم كشعب وتبحثوا عن حل لتعيشوا في سلام ويعيش اخواننا الفلسطينيون في سلام".

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بسمة وهبة

في الوقت نفسه، انهارت بسمة وهبة بالبكاء على الهواء، تأثرًا بحديث جمال الدرة والد الشهيد الطفل محمد الدرة، خلال مداخلته الهاتفية بالبرنامج، حيث قال: "إنّ العالم ظالم والفلسطينيين لا يحاربون الاحتلال الإسرائيلي بمفرده، ولكنهم يحاربون الولايات المتحدة والدول العظمى وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الداعمة لهذا الإحتلال".

وبعد انتهاء المداخلة، بثت القناة عددًا من مقاطع الفيديو التي توثق نكبة الشعب الفلسطيني بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي تخطى كافة المواثيق الدولية، الأمر الذي أدخل بسمة وهبة في نوبة بكاء نظرًا لقسوة المشاهد المعروضة.

بسمة وهبة

وأعلنت بعدها قناة "المحور" انتهاء الحلقة، واعتذرت الإدارة عن عدم القدرة على استكمال هذه الحلقة.

على صعيد آخر، كانت قد رددت بسمة وهبة، شعار "لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين"، مؤكدةً تأييدها المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي حيث قالت: "أنا فخورة بأني مصرية، وهويتي مصرية، وبأن لدينا ريس وزعيم قوي".

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضافت بسمة: "حق مصر لا يضيع في وجود الرئيس السيسي، هو رجل أفعال وليس أقوال، وأقول بكل فخر إنه الرئيس العربي الذي دعم القضية الفلسطينية، ووقف ضد تصفيتها في غياب بعض الحكام العرب الذين لا نسمعهم الآن ولا نشعر بهم".

وشددت وهبة على أن الفلسطينيين يرفضون التهجير القسري، أو ترك أرضهم، والتخلي عنها، لأن الأرض عند العرب عِرض، وهذا ما لا يفهمه نتنياهو أو بايدن.