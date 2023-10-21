الكويت: المجتمع الدولي سبب الأوضاع المأساوية في غزة (فيديو)

شدد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، على رفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين، ومحاولات تحميل دول الجوار مسئولية هذه المأساة.

ووجه "ولي عهد الكويت" خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على عقد القمة، في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون من أوضاع مأساوية.

وتابع أن بلاده تتابع بكل ألم استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ارتكاب الاعتداءات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يستهدف المدنيين العزل بغارات جوية قاتلة ما أدّى إلى سقوط آلاف الضحايا الأبرياء، مع استهداف الخدمات وقطع المياه والكهرباء والوقود، بجانب دعوات التهجير القسري.

وواصل أن المأساة الإنسانية ناجمة عن عدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدجوجة، مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بالعمل على توفير الحماية للمدنيين وفتح ممرات أمنية لوصول المساعدات الإنسانية.

وواصل ولي العهد الكويتي :" نتابع بكل ألم استمرار تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والعقاب الجماعي الذي يتعرض له المدنيون. "

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.