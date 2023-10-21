محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

يواصل ليفربول استعداداته القوية لمواجهة إيفرتون، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المتوقع أن يقود الدولي المصري محمد صلاح تشكيل الريدز لمواجهة اليوم، حيث يأتي التشكيل المتوقع لليفربول، كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد، تسيميكاس.

خط الوسط: ماك إليستر، ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاى.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

تنطلق مواجهة ليفربول أمام إيفرتون في الثانية والنصف من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد"، معقل الليفر.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وإيفرتون

تُنقل مباراة ليفربول أمام إيفرتون عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الماضية.

في سياق متصل، أكد يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، موعد عودة اللاعب أندي روبرتسون، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

تحدث كلوب في تصريحات في المؤتمر الصحفي اليوم، حيث قال: "اللاعب سيخضع لإجراء جراحة، فهناك فرصة ضئيلة للتعافي من دونها".

وتابع: "الخبراء يتحدثون عن إن الجراحة ستكون الخيار الأفضل على المدى البعيد، وهذا يعني غيابه لفترة لا أعلم مدتها".

وأردف: "جاكبو تدرب مرة واحدة، وبالتالي سنرى كيف سيكون الوضع غدًا".

وأضاف: "بايسيتش وتياجو غائبان، وكذلك دوك الذي يعاني من آلام عضلية".

ويبحث ليفربول عن تحقيق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء فترة الإيقاف الدولي.