الاعتصام من أجل فلسطين.. مسيرة في روما لدعم أهالي غزة

أعلن منظمو الاعتصام الجاري في ساحة فيتوريو بروما عن مسيرة غير مرخصة لصالح فلسطين تحت شعار "فلسطين حرة"، رغم سوء الأحوال الجوية في إيطاليا.

قال شاب يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا من الشاحنة: "الآن سيبدأ الموكب".

وأشار المتظاهرون "إنها إبادة جماعية، 1030 طفلاً في غزة يموتون، بمعدل طفل كل 15 دقيقة"، هكذا تقول إحدى الملصقات العديدة التي رفعت بين الأعلام الفلسطينية في الميدان.

ونظم الاعتصام للمطالبة "بالمساعدات لغزة ووقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي".

تقوم الشرطة المحلية بدوريات في الميدان الذين يمنعون حركة المرور ووجود بعض المركبات المدرعة التابعة لقوات الشرطة في شارع فيا كونتي فيردي.

مناهضون للفاشية والصهيونية

وحضر في الساحة نحو 300 شخص ، كما انضمت مجموعة سابينزا كامبياري روتا إلى المظاهرة التي نظمها الطلاب الفلسطينيون في إيطاليا ، ومع ذلك فإن جوليانو كاستيلينو زعيم حزب إيطاليا ليبرا، الذي أعلن مشاركته، لم ينزل إلى الشوارع .

صرح المتظاهرون"نحن مناهضون للفاشية والصهيونية - صرخ المتظاهرون أثناء الاعتصام - نعلم أن بعض الفاشيين أرادوا التواجد هنا اليوم، لكننا نكررها: أريد أن يكون واضحًا أن هذه الساحة مناهضة للفاشية".

مظاهرة روما

وكان قد حتشد عدد كبير من المواطنين الإيطاليين في روما، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ولإعلان مساندتهم لأهالي قطاع غزة.

وجاءت هتافاتهم ضد ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، : “ لا للعدوان على غزة ، فلسطين حرة”، حيث جائوا من جميع أنحاء ايطاليا ليلبوا دعوة الجالية الفلسطينية والجاليات العربية الى روما وتجمعوا في ساحة vittorio بالالاف ليعبروا عن تصامنهم مع الشعب الفلسطيني وليستنحروا ويدينو بشدة العدوان على غزة .

يافطات كثيرة رفعت في التظاهرة التي لم تعرفها منذ زمن روما بينها : لوقف العدوان الهمجي على غزة، فلسطين حرة ، إسرائيل دولة مجرمة و الشعب الإيطالي يساند فلسطين، ولم تغيب شعارات الإدانة لموقف الحكومة الإيطالية المنحاز لاسرائيل، بالإضافة إلى منظمات عديدة شاركت في التظاهرة بينها الحزب الشيوعي الإيطالي، منظمات سلام ، اتحاد الجاليات العربية وجمعية الصداقة الإيطالية العربية.

وكان قد دعا امين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية عبد القادر عميش المواطنين العرب والايطاليين للمشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه الجالية الفلسطينية في ايطاليا الى جانب اتحاد الجاليات العربية .

وصدر عن الجالية الفلسطينية : "بمواجهة المذبحة التي ترتكبها قوات الإحتلال الصهيوني ضد أهلنا وأبناء شعبنا العظيم في غزة العزة وفي كل فلسطين.

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