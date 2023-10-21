تصنيف مُتقدم لجامعة جنوب الوادي بالمنطقة العربية

أعلن الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي ظهور جامعة جنوب الوادى في تصنيف كيو اس للمنطقة العربية في الفئة 131-150.

وأضاف إن تصنيف Quacquarelli Symonds, QS يعتمد على العديد من المعايير منها، (السُمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمي، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الأجانب، كما تمت إضافة معامل الاستدامة للتصنيف الحالي). ويهدف تصنيف QS للجامعات على تمكين الطلاب من الاختيار وتحقيق التحصيل التعليمي المنشود، والسعي إلى التطور الوظيفي، ويوضح التصنيف أيضا أفضل الجامعات لدراسة 54 موضوعا.

وأشار الدكتور حموده محمد رئيس لجنة التصنيف ان الجامعة من خلال قواعد البيانات ظهرت في الترتيب 131-150 ضمن عدد 223 جامعة عربية مقارنه بالعام الماضى الذي شاركت فيه 199 جامعة عربية. وعلى المستوى المحلى ظهرت 55 جامعة مصرية بهذا التصنيف وظهرت جامعة جنوب الوادى في الترتيب 15 في فئات التصنيف.

وأضاف انه طبقا لتوجيهات الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة فان فريق العمل يعمل جاهدا على تحسين خطط العمل والتغذية الراجعة سنويا وتحسين نقاط الضعف في ظل زيادة عدد الجامعات المشاركة سنويا بمختلف التصنيفات.

وهنأ الدكتور احمد عكاوى جميع منتسبي جامعة جنوب الوادي على ظهور الجامعة في المستوى المحلى والدولى بمكانه تليق بجميع منتسبيها. كما قدم الشكر لفريق عمل التصنيف الدولى بالجامعة والذى يشمل كلا من الدكتور حموده محمد دردير، الدكتور احمد إسماعيل، والمهندس حسام حرز الله، والمهندس أحمد حسن، والأستاذ بدوى محمد البدوي، ومحمد سيد والمهندس محمد عبد النعيم.