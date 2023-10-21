كندة علوش تدعم القضية الفلسطينية بهذه الكلمات.. شاهد

دعمت الفنانة كندة علوش، القضية الفلسطينية وشعبها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت الفنانة كندة علوش، في تدوينة عبر حسابها قائلة : "فليخبرني من يعرف التاريخ أكثر مني، هل سبق وأن كشف العالم عن وجهه القبيح مثل اليوم؟ في أي عالم نعيش وماذا سنحكي لأبنائنا؟ كيف سنفسر لهم كل هذا الظلم ومن أي وجهة نظر سنحكي؟ هل سنزيف الرواية كي نداري عجزنا وبشاعة العالم أم سنخبر الحقيقة ؟".

نقابة المهن التمثيلية تدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تطورات الأوضاع في غزة

وكانت أعلنت نقابة المهن التمثيلية بياناً صحفياً لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء البيان كالتالي: "نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القنانون الدولى".

وتابع : "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وأضاف: "استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضاً، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

وأختتم البيان: "نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".