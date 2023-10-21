الأمم المتحدة: يجب الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والوصول إلى حل الدولتين (فيديو)

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه يجب تخفيف المعاناة الإنسانية الجارية في قطاع غزة.

وثمن "جوتيريش" خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، الجهود المصرية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع إن :"هدفنا قصير الأجل يجب ان يكون واضحا وهو تقديم المساعدة الإنسانية بطريقة مستدامة وبلا توقف الى غزة وتحرير الرهائن بطريقة فورية وبذل الجهود لمنع انتشار واستشراق العنف الذي يجري في المنطقة"، مستطردا:"أود أن ادعو الى وقف اطلاق النار.. جهودنا بحاجة إلى بذل المذيدوالمزيد ونحن نركز على وقف بحر الدم عاجلا لتحقيق الأمن والسلام على أساس حل الدولتين".

وواصل الأمين العام للأمم المتحدة أن إسرائيل يجب ان تكون بحاجة لكفل السلام والأمن لها .. وعلى الشعب الفلسطيني أن يحقق اماله بناء على قررات الامم المتحدة والقانون الدولى واللتفاقات السابقة، متابعا :"حان الوقت لاتخاذ الإجراءات لإنهاء الرعب وهذا الكابوس، هذا الكابوس الذي يهدد الاطفال في فلسطين وفي العالم".

واختتم أنه يجب الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والوصول إلى حل الدولتين

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.