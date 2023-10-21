ملك الأردن: تهجير الفلسطينيين خط أحمر (شاهد)

شدد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على ضرورة العمل على وقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والتي تدفع المنطقة كلها نحو الهاوية، لافتًا إلى أنه يجب على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أن حياة الفلسطينيين لا تقل أبدا عن حياة الإسرائليين.

وأعرب "العاهل الأردني" خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة القاهرة للسلام، اليوم السبت،عن رغبته في التحدث بالإنجليزية لإرسال رسالة إلى الغرب.

وأشار إلى أن حياة كل المدنيين ثمينة، معربا عن حزنه بسبب أعمال العنف التي اتستهدفت المدنيين في غزة والضفة الغربية وإسرائيل.

وواصل ملك الأردن أن حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة مرفوضة على مختلف المستويات، حيث أنها عقاب جماعي لسكان لا حول لهم ولا قوة، وجريمة حرب، لافتا إلى أنه يبدو أنه كلما زادت وحشية الأحداث، فأن اهتمام العالم يقل شيىء فشيىء، حيث لو كان القصف الحالي في مكان آخر غير غزة لتحرك المجتمع الدولي.

وأكمل أن عواقب اللامبالاة والتقاعس الدولي ستكون كارثية علينا جميعا، مطالبا بالوقف الفوري للقصف على غزة وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للقطاع والرفض القاطع لتجير الفلسطينيين، فهذا جريمة حرب، وخط أحمر.

وتابع أن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين في غزة عن الطعام والأمل والحرية والمستقبل.

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.