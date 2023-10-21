خناقة بالحجارة على مكان البيع.. حبس المتهمين بالتسبب في وفاة بائع 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بالتسبب في وفاة بائع 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة بائع على يد 5 أشخاص بسبب الخلاف حول أولوية البيع بمنطقة الحدائق محل إرتكاب الواقعة.

وتعود البداية بتقديم بلاغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من عاطل ومقيم بدائرة محيط القسم، بوفاة نجل شقيقـه بائع مقيم بذات العنوان، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة إصابته بنزيف بالمخ إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وقال المبلغ أمام جهات التحقيق أقر بسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجل شقيقه وعدد من الباعة بسبب خلافات بينهم حول أولوية البيع بالمنطقة محل البلاغ تطورت لتراشقهم بالحجارة مما نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص مقيمون بدائرة القسم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس سيدة وآخر لتسببهما في وفاة زوجة طليقها ورغبتها في العودة إلى زوجها لكنه رفض وقام بالزواج من سيدة لبنانية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهاء حياة سيدة على يد طليقة زوجها وشخص آخر في منطقة الهرم.

وبحسب التحقيقات فإن المتهمين قاما بالإقدام على التخلص من الضحية بسبب وجود خلاف بين الزوجة السابقة والحالية لبنانية الجنسية.

وكشفت التحقيقات عن أن الزوجة السابقة وقع بينها وبين زوجها عدة خلافات تركت على إثرها المنزل، مما اضطر الزوج إلى الزواج من سيدة أخرى تدعى دينا جابر 32 سنة لبنانية الجنسية لترعى بناته الثلاثة أصغرهما طفلة 12 عاما.

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة غضبت لعدم إلحاح زوجها في عودتها وزواجه من غيرها، فاتفقت مع صديقه على قتل ضرتها انتقاما منها، ووضعا الاثنين خطة شيطانية لتنفيذ جريمتهما.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين ارتديا النقاب لإخفاء معالم وجههما، وتوجها إلى شقة المجني عليها واتصلت السيدة بابنتها الصغيرة وطلبت منها فتح الباب، وبعد فتحها الباب فوجئت بشخصين يرتديان النقاب يدفعانها للداخل، وأمسكا بالضحية وكتما أنفاسها حتى فارقت الحياة وغادرا مسرح الجريمة.

وأقرت المتهمة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق أنها انفصلت بالطلاق عن زوجها وكان لديها رغبة في العودة إليه، ولكنه رفض ما أشعل نار الغيرة في صدرها، فاستعانت بصديق طليقها، في ارتكاب جريمتها والتخلص من ضرتها.