أسيوط تتصدي للتعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

مازالت الدولة تتصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية وتضرب بيدٍ من حديد كل من تسول له نفسه بالتعدي علي الرقعة الزراعية.

صرح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بإزالة 31 حالة تعد على أراض زراعية في العديد من مراكز وقري المحافظة، منها مراكز الفتح وديروط والقوصية وأبوتيج وصدفا والبداري وحي شرق، خلال حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

واكد "سعد" علي ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة، من رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل، على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي.

وأشار محافظ أسيوط، الي إزالة 10 حالات تعد بمركز الفتح، تضمنت إزالة تعد على أرض زراعية عبارة عن إزالة أعمدة ومبان وبناء بالطوب الأبيض، وبناء مخالف لدور أول علوي وفك شدة خشبية لأعمدة دور أرضي، ومصادرة أدوات البناء وذلك بقريتي بني مر وعرب مطير.

وأضاف "سعد" إزالة حالة تعد على أرض زراعية على مساحة 250م بقرية نزلة مصطفى التابعة لمركز ديروط، و3 حالات على أراض زراعية بالطوب الأبيض وردم قواعد، وذلك بقريتي النخيلة وباقور التابعة لمركز أبوتيج، فضلا عن تنفيذ إزالة لـ14 حالة تعدى على الأرض الزراعية بقريتي فزارة والتتالية التابعة لمركز القوصية.