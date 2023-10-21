إسرائيل تُحذر مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن والمغرب

أصدرت "إسرائيل"، تحذيرات عاجلة لمواطنيها من السفر إلى مصر والأردن والمغرب، مُشيرة إلى مخاوف من أن يصبحوا "أهدافًا للغاضبين من الحرب المُستمرة على قطاع غزة"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

وجاء في الإعلان الصادر عن جهاز الأمن القومي ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، أنه يرفع حالة التأهب لمصر والأردن إلى الدرجة 4، ويدعو جميع الإسرائيليين في البلاد إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن.

أما بالنسبة للمغرب، فتم رفع مستوى التهديد إلى 3، ويطلب من الإسرائيليين تجنب السفر غير الضروري.

ويقول التحذير: "بسبب استمرار الحرب، رصد مزيد من التفاقم في الاحتجاجات ضد إسرائيل في الأيام الأخيرة في مختلف دول العالم، مع التركيز على الدول العربية في الشرق الأوسط، إلى جانب مظاهر العداء والعنف ضد الرموز الإسرائيلية واليهودية".

كما جاء في الإعلان أنه "يوصى أيضا بتجنب الإقامة في جميع دول الشرق الأوسط والدول العربية، وتجنب السفر إلى بلدان مثل ماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا وجزر المالديف.

إيران تُشبّه قصف إسرائيل لدور العبادة في غزة بمُمارسات داعش

شبّه وزير خارجية إيران "حسين أمير عبد اللهيان"، السلوك الإسرائيلي في تدنيس معابد الأديان الإبراهيمية والاعتداءات على صروح الإرث التاريخي والثقافي، بالسلوك الذي ينتهجه "داعش" الإرهابي، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة.

وكتب أمير عبد اللهيان في حسابه على منصة "إكس": "سلوك إسرائيل الهمجي تدنيسها لمعابد الأديان الإبراهيمية واعتداءاتها على التراث التاريخي والثقافي، يشبه تصرفات تنظيم داعش الإرهابي".