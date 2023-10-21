انطلاق قمة القاهرة للسلام بمشاركة 34 دولة عربية (شاهد)

انطلقت قمة القاهرة للسلام من العاصمة الإدارية، اليوم السبت، بمشاركة 34 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

يذكرأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أول الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية، من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

قمة القاهرة للسلام 2023

وصل عدد الدول المشاركة في القمة إلى 36 دولة، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوضع حلول سريعة وفعالة لوقع التصعيد في غزة.

الحكومة الإيطالية :

أكدت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء ستشارك في قمة القاهرة للسلام، رغم نشر تأكيدات سابقة تشير إلى أن من سيمثل إيطاليا في القمة، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، لكن في النهاية أعلنت رئيسة الوزراء مشاركتها في جلستها العمل الأولى.