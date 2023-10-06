النصر يسقط في فخ التعادل أمام أبها بالدوري السعودي

سقط فريق النصر في فخ التعادل على يد أبها بهدفين لكل فريق في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

تقدم النصر بالهدف الأول عن طريق النجم أوتافيو في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 28، بينما سجل سعد بقير هدف أبها في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة تمكن اللاعب إيكامبي من اقتناص هدف التعادل لفريق أبها من تسديدة قوية فشل نواف العقيدي في التصدي لها، لتنتهي المواجهة بنتيجة 2-2 ويكتفي الفريقين بحصول كل منهما على نقطة وحيدة.

دخل فريق النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام - لابورت - علي لاجامي - أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

بهذا التعادل يرتفع رصيد النصر إلى النقطة 19 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد أبها إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن.