قصف إسرائيلي عنيف على غزة يُنهي حياة 13 فلسطينيًا

تُوفي 13 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي "عنيف" على دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

ومُنذ قليل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، ارتفاع حصيلة الشهداء لـ 352 خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 15 على التوالي.

وفي صباح اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 30 شخصًا في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم.

أول تعليق من رئيسة المفوضية الأوروبية على فتح معبر رفح

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، بأن دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة يعد خطوة أولى لتخفيف المُعاناة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم السبت.

وفتح معبر رفح أبوابه، مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات من "مصر" إلى قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وبث التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مُغلقًا مُنذ بدء التصعيد في القطاع.

وقالت حركة حماس إن 20 شاحنة مساعدات من المفترض أن تدخل عبر المعبر، تحمل أدوية ومعدات طبية وكميات محدودة من الأغذية.