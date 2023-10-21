أول تعليق من رئيسة المفوضية الأوروبية على فتح معبر رفح

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، بأن دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة يعد خطوة أولى لتخفيف المُعاناة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم السبت.

وفتح معبر رفح أبوابه، مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات من "مصر" إلى قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وبث التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مُغلقًا مُنذ بدء التصعيد في القطاع.

وقالت حركة حماس إن 20 شاحنة مساعدات من المفترض أن تدخل عبر المعبر، تحمل أدوية ومعدات طبية وكميات محدودة من الأغذية.

لكن الحركة اعتبرت أن "القافلة الأولى من المساعدات التي ستدخل من معبر رفح محدودة، ولن تغير الوضع الكارثي بالقطاع".

وذكرت فصائل المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها تُطالب بتدشين ممر آمن ومُستمر إلى قطاع غزة لتوفير الحاجات الإنسانية والخدمية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وتستضيف "مصر"، مؤتمر القاهرة للسلام، اليوم السبت، بمُشاركة قادة إقليميين ودوليين، في مُحاولة لتخفيف حدة الصراع وحماية المدنيين في غزة.

وتنطلق القمة تزامنًا مع فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بعد أيام من تعنت إسرائيل في فتحه، في ظل حاجة قطاع غزة لمساعدات عاجلة، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي مُنذ 15 يومًا، وتجاوز عدد شهداء جراء القصف الوحشي المتواصل للاحتلال على المدنيين الى 4 آلاف شهيد وذلك بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

السوداني يُغادر العراق للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام

غادر رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، بغداد مُتوجهًا إلى مصر للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام 2023، المُخصصة لبحث الاوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.