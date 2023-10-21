أسعار الخضار صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار الخضار.. واصلت الأسعار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، تباينها، ويتراوح سعر الجزر بدون عروش ما بين 10 إلى 22 جنيهًا، - وسجل سعر البطاطس مابين 11 إلى 14 جنيهًا.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار اليوم السبت في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدماتها السعرية بصورة مستمرة للوقوف على آخر المستجدات السعرية، وجاءت الأسعار اليوم على النحو الآتي:

أسعار الخضار اليوم السبت للمستهلك

الخضار

- يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 11 إلى 14 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 13.5 إلى 19.5 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 6 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 10 إلى 22 جنيها

- يتراوح سعر الفاصوليا من 9 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 إلى 5.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 6 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 9 إلى 19 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالى» من 20 إلى 26 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية من 3 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر الخيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الخيار بلدي 3.5 من إلى 5.5 جنيهات

- يتراوح سعر البامية من 25 إلى 35 جنيها

- يتراوح سعر القلقاس من 7 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر الثوم من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيها

- يتراوح سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر القثاء من 6 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الخس كابوتشى من 4 إلى 6 جنيهات

- يتراوح سعر الكرنب «الواحدة 3 كيلو» من 2.5 إلى 3.5 جنيهات

- يبلغ سعر الكرنب سلاطه «الواحدة 2 كيلو» 10 جنيهات

- يبلغ سعر الكرنب احمر «الواحدة كيلو» 15 جنيهات

- يتراوح سعر القرنبيط «الواحدة 2 كيلو» من 3 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر البروكلي من 13 إلى 17 جنيهات

- يتراوح سعر الفجل الأحمر«الربطة كيلو» 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر الشبت «100 رابطة كيلو» من 60 إلى 80 جنيها

- يتراوح سعر البقدونس «100 رابطة كيلو» من 60 إلى 80 جنيها

- يتراوح سعر الجرجير «100رابطة كيلو» من 60 إلى 80 جنيها

- يتراوح سعر الكسبرة « 100 رابطة كيلو» من 60 إلى 80 جنيها

- يتراوح سعر النعناع «100 رابطة كيلو» 7.5 جنيهات