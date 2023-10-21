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السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مبارة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي بلدية المحلة أمام نظيره الاتحاد السكندري، فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

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جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

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موعد مبارة بلدية المحلة والاتحاد السكندري في الدوري 

و تنطلق صافرة أحداث مباراة بلدية المحلة و الاتحاد السكندري في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم السبت باستاد غزل المحلة.

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري

وتذاع مباراة بلدية المحلةونظيره الاتحاد السكندري عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

 

 

 

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