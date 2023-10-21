أحرقتها نار الغيرة.. تفاصيل وفاة سيدة على يد ضرتها وصديقها في الهرم

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل وفاة سيدة على يد ضرتها وصديقها بسبب خلافات زوجية.

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة المتهم وقع بينها وبين زوجها عدة خلافات تركت على إثرها المنزل، مما اضطر الزوج إلى الزواج من سيدة أخرى تدعى دينا جابر 32 سنة لبنانية الجنسية لترعى بناته الثلاثة أصغرهما طفلة 12 عاما.

وذكرت التحقيقات أن الزوجة استشاطت غضبا لعدم إلحاح زوجها في عودتها وزواجه من غيرها، فاتفقت مع صديقه على قتل ضرتها انتقاما منها، ووضعا الاثنين خطة شيطانية لتنفيذ جريمتهما.

وقالت التحقيقات إن المتهمين ارتديا النقاب لإخفاء معالم وجههما، وتوجها إلى شقة المجني عليها واتصلت السيدة بابنتها الصغيرة وطلبت منها فتح الباب، وبعد فتحها الباب فوجئت بشخصين يرتديان النقاب يدفعانها للداخل، وأمسكا بالضحية وكتما أنفاسها حتى فارقت الحياة وغادرا مسرح الجريمة.



وقالت المتهمة الأولى، في اعترافاتها، أنها انفصلت بالطلاق عن زوجها وكان لديها رغبة في العودة إليه، ولكنه رفض ما أشعل نار الغيرة في صدرها، فاستعانت بصديق طليقها، في ارتكاب جريمتها والتخلص من ضرتها.

الداخلية تكشف تفاصيل التحرش بفتاة وإلقاء كوب قهوة على ملابسها في العجوزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.

بالفحص تم تحديد الفتاة المشار إليها وبسؤالها قررت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش اللفظى بها بدائرة قسم شرطة العجوزة.. كما أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 18 ألف قرص تامول

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على عنصر إجرامي تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته ( 18 ألف قرص لمخدر لعقار "التامول" – مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،800،000 مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



