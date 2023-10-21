إستقرار أسعار الأسماك في أسواق البحيرة

تنشر " بوابة الوفد " أسعار الأسماك سواء الطازجة و المجمدة ، داخل أسواق قري ومدن محافظة البحيرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت الموافق 21أكتوبر2023 ،والتي شهدت إستقرارا في الأسعار.

حيث تراوحت أسعار البوري مابين 90 إلي 110جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 230إلي 280 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 200 إلي 220 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 190جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150 إلي 180 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 55 إلي 70جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 160 إلي 180 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 75 إلي 90 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65 إلي 70 جنيها للكيلو، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 45 إلي 55جنيها للكيلو .

كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 50 إلي 70جنيها للكيلو .