الخارجية الأمريكية: لابد تنفيذ العملية البرية على قطاع غزة في أسرع وقت

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إنه من واجب إسرائيل الدفاع عن نفسها، وينبغي تنفيذ العملية البرية وفق القانون الدولي وقواعد الاشتباك، وفق روسيا اليوم.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي إن "حماس تتحمل مسؤولية الأميركيين المحتجزين لديها".

وأعرب المسؤول الأميركي عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن محتجزتين أميركيتين.

وفيما يلي أبرز ما قاله بلينكن في كلمته:

• هناك 10 أميركيين آخرين لا نعلم مصيرهم في غزة.

• يجب الإفراج عن كل الرهائن في غزة ودون شروط.

• فريق من السفارة الأميركية في إسرائيل سيتسلّم الأميركيتَيْن المُفرَج عنهما قريبا.

• لا أصدّق كل ما تقوله حماس وموقفنا واضح.

• بكل نقاش أجريه هناك رؤية تتعلق بتلبية تطلّعات الفلسطينيين ولا بديل جيدا عن هذه الرؤية وسنواصلها.

• خلال جولتي في الشرق الأوسط أكّدت تعزيز التعاون من أجل إطلاق الرهائن وإيصال المساعدات لغزة.



