الهلال الأحمر الفلسطيني يستغيث من نفاد الوقود بمستشفيات غزة (فيديو)

قال الدكتور أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني؛ الاحتلال أرسل رسائل تهديد لمستشفى القدس لأجل إخلائه، كما قام بالأمس بقصف محيط المستشفى مما تسبب في تطاير الزجاج في المستشفى.

الوقود انقطع عن مستشفى الشفاء



وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "ON" مساء اليوم أن مستشفى الشفاء في قطاع غزة قد نفد منه الوقود، وهذا سيكون له أثر خطير على المرضى والمصابين، مشيرا إلى أن الوضع مأساوي ولا غنى عن الطاقة في إسعاف المرضى والمصابين.

اكثر من 8 آلاف نزيل في المستشفى

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أنه يوجد اكثر من 8 آلاف نزيل في المستشفى ، حيث يخشون القصف الذي يتعرض له قطاع غزة، متابعا: "الوقود انقطع عن مستشفى الشفاء، ونناشد المواطنين أن من لديه وقود فليرسله إلى مستشفى الشفاء لخدمة الجرحى والمصابين في قطاع غزة".

وقال السفير حسام زملط، السفير الفلسطيني في بريطانيا، إن إسرائيل تسعى إلى تصوير الصراع بشكل غير متكافيء.

الإعلام الدولي لعب دورًا كبيرًا في تصاعد الأزمة التي ألمت بالشعب الفلسطيني



وأوضح زملط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن لإعلام الدولي قد لعب دورًا كبيرًا في تصاعد الأزمة التي ألمت بالشعب الفلسطيني وساهم في تمكين الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية تقديم رواية حقيقية وعادلة للعالم بشكل واضح.

ووجه زملط رسالة للشعوب العربية، قائلاً: "كل فرد منا هو سفير ومراسل، ولدينا دور في نقل الحقيقة والوقائع". كما أكد على أن الشعوب العربية تتعرض لمحاولات تشويه وتضليل، وحان الوقت لإيقاف السيطرة الإعلامية الغربية.

المعركة ليست مجرد صراع بين إسرائيل وحركة حماس



وشدد على أن المعركة ليست مجرد صراع بين إسرائيل وحركة حماس، وإنما هي معركة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة، وأن المقاومة مستمرة، ولن يتخلى عن حقوقه. وأخيرًا أكد أن إسرائيل دولة توسعية، وأن نكبة عام 1948 لن تتكرر.