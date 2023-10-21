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السبت 21 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فاعليات تدريبات مركز الابداع مكتب قادرون باختلاف بمركز شباب الساحل

مركز شباب الساحل
مركز شباب الساحل بطور سيناء

استمرار تدريبات مركز الابداع بجنوب سيناء «مكتب قادرون باختلاف » بمركز شباب الساحل بطور سيناء تدريباته الرياضيه والعاب ترفيهيه لاعضاء المركز .

تأتى هذه الأنشطة تنفيذا لاستراتيجية وأهداف وزارة الشباب والرياضة وتعليمات الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى يؤكد دائما على ضرورة الاهتمام بذوي الهمم وتكثيف البرامج والخدمات المقدمة لهم والعمل على الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسةو فاعليات تدريبات مركز الابداع مكتب قادرون باختلاف  بمركز شباب الساحل بطور سيناء 

 واستحداث أنشطة تتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم 

تانى هذه الفعاليات تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وتوجيهات الاستاذ محمد فتحي وكيل الوزارة و متابعه الاستاذ احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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الجريدة الورقية