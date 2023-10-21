أمسية شعرية وأدبية احتفالا بانتصارات اكتوبر المجيدة بمركز شباب الساحل

أمسية شعرية وأدبية احتفالا بانتصارات اكتوبر المجيدة لاعضاء النادي الثقافي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ادارة الشباب ( النادي الثقافي ) ، أمسية شعرية وأدبية احتفالا بانتصارات اكتوبر بمركز شباب الساحل بطور سيناء.

تم الاستماع إلى المواهب الشعرية والغناء ، حيث قدم المحاضرين فى بمركز شباب الساحل بطور سيناء بعض التوجيهات للمشاركين و تحفيزهم للحضور والمشاركة فى الفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظه .

تهدف الخطة العامة للاندية الثقافية على مستوى الجمهورية طبقا للسياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الى توعية الشباب و بناء الفكر ، ومساعدة فى إنشاء شخصية مصرية ذات هواية وطابع حضارى أصيل .

FB_IMG_1697841672290

FB_IMG_1697841668146