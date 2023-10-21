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السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أمسية شعرية وأدبية احتفالا بانتصارات اكتوبر المجيدة بمركز شباب الساحل

مركز شباب الساحل
مركز شباب الساحل بطور سيناء

أمسية شعرية وأدبية احتفالا بانتصارات اكتوبر المجيدة  لاعضاء النادي الثقافي  

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ادارة الشباب ( النادي الثقافي ) ، أمسية شعرية وأدبية احتفالا بانتصارات اكتوبر بمركز شباب الساحل بطور سيناء.

تم الاستماع إلى المواهب  الشعرية والغناء  ، حيث قدم المحاضرين فى بمركز شباب الساحل بطور سيناء بعض التوجيهات للمشاركين و تحفيزهم  للحضور والمشاركة فى الفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظه .

تهدف الخطة العامة للاندية الثقافية على مستوى الجمهورية  طبقا للسياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الى توعية الشباب و بناء الفكر ، ومساعدة فى إنشاء شخصية مصرية ذات هواية وطابع حضارى أصيل .

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الجريدة الورقية