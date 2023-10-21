عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل رحلته مع مصطفي محمود و55 مشكلة حب

تحدث السيناريست عمرو محمود ياسين عن علاقة الكاتب الراحل مصطفي محمود بمسلسله الجديد 55 مشكلة حب، الذي ينقسم لعدة حلقات متصلة منفصلة، ويعرض منه حاليا قصة ما تجي نشوف.

ونشرالسينارست عمرو محمود ياسين بوست عبر حسابه الرسمي على الموقع الشهير "فيس بوك" وكتب:" بالنسبة لقصة مسلسل ألفريدو و قصة مسلسل ما تيجي نشوف و القصة القادمة عيشها بفرحه القصص دي يا جماعة من تأليفي و كتابتي وورشة الكتابة و ليست قصص او روايات من تأليف دمصطفي محمود"

واستكمل عمرو حديثه قائلا:" كتاب ٥٥ مشكلة حب ليس كتاب قصص او روايات بل رسائل كتبها اصحابها لأخذ رأيه في مشاكل اجتماعيه تخصهم آنذاك وهو قام بالرد عليهم"

وأختتم عمرو حديثه قائلا:"و نحن نستلهم من تلك القضايا المثارة بالكتاب قصصنا فا مثلا احدى الرسائل تدور حول فكرة الشك. لتكن قصة ما تيجي نشوف.. او عن صلة الرحم فنلاقي قصة ألفريدو .. وهكذا .. عشان ناس كتير فاكرة ان دي قصص كتبها الدكتور مصطفى محمود .. وانا بحول لنص درامي و هذا غير حقيقي .. لذا وجب التنويه"

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" عرض منه قصتين وهما "الفريدو" من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، وغيرهم نخبة من النجوم.

وحكاية "ما تيجي نشوف" وهي من بطولة هنا شيحة، وطارق صبري، ونهى عابدين ونخبة من النجوم.