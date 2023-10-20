من المطبخ الهندي.. حضري سبرينج رول بحشوة الكيري اللذيذة

سبرينج رول من إحدى المقبلات التي اخذها الشعوب العربية من الصين، فتتميز بمذاقها المقرمش، ويمكن حشوها بمكونات عديدة مثل اللحم أو الدجاج أو الكرنب، ولكن في هذه الوصفة نقدم لك طريقة تحضيرها بحشوة الكيري اللذيذة.

طريقة تحضير سبرينج رول بالكيري

المقادير

- عجينة السبرينج رول : عبوة

- جبن كريمي كيري : كوب

- زيتون أخضر : نصف كوب (مقطع حلقات)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اخلطي الجبن الكيري مع الزيتون المقطع في طبق.

احشي رقائق السبرينج رول بالمزيج ولفيها على شكل رولات.

ادهني طبق الفرن بالزيت، وادهني الرولات بالزيت بواسطة فرشاة.

أدخلي الطبق للفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ولمدة 15 دقيقة مع التقليب حتى يتحمر ويصبح ذهبياً ومقرمشاً وقدميه ساخناً.