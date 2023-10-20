شرط هام لحل أزمة عدم الأهلية ببرنامج حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، شرط هام لابد من توافره لحل مشكلة عدم الأهلية وبالتالي عدم توفير الدعم.

وقال برنامج حساب المواطن، عبر خدمة المستفيدين التابعة له بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا، ردا على أحد المستفيدين من الدعم الشهري، حول الإجراء المطلوب إذا تجاوز مدة الإعتراض المطلوبة، ليؤكد أنه لابد من تحديث البيانات للمستفيدين لحل مشكلة عدم الأهلية لدى البعض.

ووفق لما نشره حساب المواطن من قبل، أنه في حال كانت حالة الأهلية (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة تقديم الاعتراض “90 يوماً” يلزمك أولاً تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب)”.

وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه زيارة الموقع والدخول إلى حسابه (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)، وفي حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية تتم إضافته كتابع لدى رب الأسرة.

حساب المواطن.. دفعة شهر أكتوبر

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن، قد أعلن في اليوم العاشر من الشهر الجاري، إيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والسبعين بحساب المواطن 10.7 مليون مستفيد وتابع.