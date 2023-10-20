بسعرات حرارية أقل.. حضري سلطة الحمص للدايت

سلطة الحمص من السلطات المفضلة لدي العديد من الشعوب العربية، ويمكن تناولها وحدها كوجبة سريعة، أو بجوار الطبق الرئيسي، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بسعرات حرارية أقل، لتناولها في الدايت دون قلق.

سلطة الحمص

طريقة عمل سلطة الحمص للدايت

المقادير

- حمص : كوب ونصف (حبّ منقوع بالماء ليلة كاملة)

- الثوم : فص (مهروس)

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)

- الطحينة : ملعقة كبيرة

- بيكربونات الصوديوم : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- مكعبات الثلج : 3 مكعبات

طريقة التحضير

ضعي الحمّص، وبيكربونات الصوديوم في قدر على نار هادئة، واغمري المكونات بالماء واتركيها حتى النضج.

صفّي الحمّص من الماء وضعيه في وعاء الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليه مكعبات الثلج، ثم اخلطي جيداً حتى تحصلي على مزيج كريمي القوام.

نكّهي الحمّص بالثوم، وعصير الليمون، والطحينة، والملح، ثم حركي الخليط جيداً حتى تمام التجانس.

اسكبي الحمص في طبق التقديم وقدميه.