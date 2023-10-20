في طاسة واحدة.. اصنعي شيش طاووق صحي وسريع

عند اتباع نظام صحي لخسارة الوزن، يبحث الجميع على بدائل للوصفات التي يحبونها بسعرات حرارية أقل، ومن الأكلات التي يحبها الكثير هو شيش طاووق، لذلك نقدم لك طريقة تحضيرة في طاسة واحدة وبسعرات حرارية أقل.

شيش طاووق

طريقة عمل شيش طاووق للدايت

المقادير

- صدر الدجاج : 1 كيلو (مقطع مكعبات)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- زبادي : 2 كوب

- زعتر مجفف : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- سماق : 2 ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض)

- الخردل : 4 ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- زيت الزيتون : ربع كوب

طريقة التحضير

ضعي الزبادي، والثوم، والبصل، والخردل، ومعجون الطماطم، والزعتر، والملح، والفلفل الأسود، والكركم، وزيت الزيتون، والسماق وعصير الليمون في وعاء عميق.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها، ثم أضيفي مكعبات الدجاج وقلبيها في التتبيلة.

غطي الوعاء بورق النايلون وضعيه في الثلاجة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

في قدر على نار متوسطة، ضعي مكعبات الشيش طاووق، وغطي القدر جزئياً واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى ينضج مع التقليب من وقت لآخر.

ضعي الشيش طاووق في طبق التقديم وقدميه ساخناً.