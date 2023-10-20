للدايت| طريقة عمل شوربة الخضار الصحية.. سريعة ولذيذة

شوربة الخضار من الوصفات الصحية التي تتميز بإحتوائها على الخضار بأصنافة المختلفة، ويمكن تناوله إذا كنت تتبع نظام غذائي لخسارة الوزن، لذلك نقدم لك طريقة تحضيرها باسهل الخطوات.

شوربة الخضار

طريقة عمل شوربة الخضار

المقادير

- مرق دجاج : لتر

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- البطاطس : 500 جراماً (مقشّرة ومقطعة مكعبات)

- الجزر : 5 حبات (مقطع مكعبات)

- البازيلاء : كوب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- إكليل الجبل : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي البصل ومرق الدجاج في قدر على نار متوسطة.

نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، واتركي الخليط حتى يغلي، ثم أضيفي الجزر والبازيلاء والبطاطس.

خففي النار، واتركي القدر حتى تنضج المكونات.

أضيفي إكليل الجبل واتركي الشوربة تغلي لمدة 4 دقائق.

اسكبي شوربة الخضار في أطباق التقديم وقدميها ساخنة.