طريقة عمل توست السلمون المدخن لمقاومة السرطان

يحتوي سمك السلمون على نسبة عالية من الأوميجا 3 والأحماض الدهنية الآخرى التي تعمل على تقليل الإلتهابات وتحسين وظائف الدماغ، الوقاية من أمراض القلب، مقاومة السرطان، ولذلك نقدم لك طريقة عمل توست بالسلمون المدخن الصحي.

السلمون

طريقة عمل توست السلمون المدخن

المقادير

- التوست الاسمر : 12 شريحة

- جبنة بيضاء لايت : ربع كيلو (قليلة الملح)

- السلمون المدخن : 6 قطع (مقطع شرائح رفيعة)

- الجرجير : كوب

- الشبت : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اخلطي الجبن، والشبت، والبابريكا جيداً في وعاء.

ادهني شرائح التوست بمزيج الجبن، ثم وزعي فوقها الجرجير.

وزعي شرائح السلمون فوق الجرجير، ثم ضعي شريحة أخرى من التوست فوق السلمون وقدميه.