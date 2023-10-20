رئيس الإنجيلية يشارك في "صلاة من أجل فلسطين"بالكنيسة المعمدانية

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الجمعة، في فعاليات، الصلاة من أجل الشعب الفلسطيني ومن أجل المعاناة التي يعاني منها أهالي غزة، ذلك بمقر الكنيسة المعمدانية بمنطقة الخلفاوي.

حرص عدد كبير من شعب الكنيسة المعمدانية، على الحضور ومم أبرز المشاركين القس خلف بركات رئيس المجمع المعمداني، والقس عادل عزت نائب رئيس المجمع، والأستاذ رامز عطالله، مستشار دار الكتاب المقدس، والدكتور القس منير صبحي راعي الكنيسة المعمدانية.

استهل رئيس الطائفة الإنجيلية، بتقديم الترحيب لأبناء الكنيسة المعمدانية، معبرًا عن أهمية التضامن في هذه الصلاة المخصصة لدعم الفلسطينين، وافتتح اللقاء قائلا: "بدون عمل الله لا قيمة لأي شيء، واليوم مع شعب الكنيسة المعمدانية بالقاهرة نتضامن مع المستشفي المعمداني وكنيسة الروم الأرثوذكس في فلسطين، ومع جميع عائلات وأهالي الشهداء والمصابين، ونصلي أيضا اليوم من أجل السلام في فلسطين ومن أ جل أن يحفظ الله بلادنا الغالية ومن أجل سلام الشرق الأوسط والعالم".

وأضاف قائلا: " في وسط ظروف وتقلبات العصر الراهن، تواجه كافة المجتمعات حاليًا تحديات كثيرة على مستويات عديدة وعلى الجميع النظر بإيمان نحو المستقبل ويطمئن الله الحميع دائمًا أن المستقبل، وهذه الثقة في مواعيد الله تجعلنا نشترك معه في العمل، ونحن مطمئنون تمامًا، وتزرع في داخلنا سلامًا وسط الاضطرابات والتحديات، ورجاءً وسط اليأس، ولا ننسى أبداً دور نعمة الله المحوري في حياتنا".

جاءت هذه الفعاليات في إطار تنظيم الكنيسة المعمدانية بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيسها تحت عنوان "شكر حصاد الأمس ونظرة إيمان للغد".