فلسطين تُؤكد: توغل إسرائيل البري في غزة سينهى حياة 15 ألف شخص

صرح رئيس وزراء فلسطين "محمد اشتية"، بأن دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة بعملية برية سيتسبب بموت 10 إلى 15 ألف فلسطيني آخرين، مُوضحًا أن هذا ما يجعل الجانب الفلسطيني "أكثر قلقًا".

وعبّر رئيس الوزراء عن توقعاته هذه في مقابلة له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه إذا اجتاحت إسرائيل قطاع غزة بعملية برية، فإن 10 إلى 15 ألف فلسطيني آخرين سيموتون.

هذا وتعرضت إسرائيل، صباح يوم 7 أكتوبر، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة في إطار عملية "طوفان الأقصى"، والتي أعلنت عنها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

وفي وقت سابق، حمّل اشتية، الأمم المتحدة والدول المساندة لإسرائيل، كامل المسؤولية عن مجزرة مستشفى المعمداني، مؤكدا أن الجريمة تأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية.

وأفاد أن "مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، جريمة مروعة، تأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا".

وحمّل رئيس الوزراء الفلسطيني، الأمم المتحدة والدول المساندة لإسرائيل، كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، ودعاهم إلى "التدخل العاجل لوقف عدوان الاحتلال والمجازر الدموية بحق شعبنا".

كما طالب رئيس الوزراء، مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب المروعة ضد المدنيين، التي بلغت ذروة دموية في يومها الحادي عشر.

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف كنيسة ومسجد ومنازل في غزة (تفاصيل)

نفذت "طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، سلسلة غارات عنيفة على أنحاء "قطاع غزة"، وذلك مع دخول اليوم الـ 14 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، واستشهد 8 مواطنين مسيحيين بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجراح في قصف مئات النازحين داخل كنيسة الروم الآرثوذكس، بمدينة غزة، حسبما أفادت مصادر طبية فلسطينية.

وتعد كنيسة بيرفيريوس، ثالث أقدم كنيسة بالعالم، وقصف طائرات الاحتلال مسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة، كما واصلت طائرات الاحتلال قصف أبراج الزهراء جنوب مدينة غزة بعد أن قصفت الخميس ثلاثة منها.