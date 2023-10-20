مصر تحقق فضية الفردي العام للجمباز الفني فى بطولة البحر المتوسط بتركيا

حقق لاعب منتخب مصر للجمباز الفني مصطفى أحمد المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الفردي العام ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني ناشئين 2023.

مصر تحقق فضية الفردي العام للجمباز الفني فى بطولة البحر المتوسط

وكانت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين و ناشئات غادرت إلى مدينة إسطنبول بتركيا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين و الناشئات في الفترة من 20 الي 22 اكتوبر الجاري

يمثل منتخب مصر للناشئين:

مصطفى احمد

محمد عطية

زياد بخيت

المدرب:

الكابتن/أحمد عبدالرحيم

الكابتن/محمد عبدالرؤوف

يمثل منتخب مصر للناشئات:

جودي عبدالله

شمس علي

المدير الفني هو الكابتن/ زكريا غالب

رئيس البعثة

الدكتور: علاء حامد

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن المنتخب المصري للجمباز الفني ناشئين وناشئات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين ان منتخب الجمباز يسير بخطي ثابتة ويتم تجهيزه للمنافسة علي منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.