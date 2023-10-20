الهلال يتقدم على الخليج بهدف ميتروفيتش في الشوط الاول

تقدم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره الخليد بهدف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الهلال يتقدم على الخليج بهدف ميتروفيتش

تمكن النجم الصربي الكنسدر ميتروفيتش من تسجيل هدف الهلال الاول في اللقاء عند الدقيقة 30 ليعطي الزعيم أفضلية وسيطرة في النصف الاول من اللقاء بنسبة 70% تقريبًا على الكرة ومساحة الملعب.

يمتلك نادي الهلال على مقاعد البدلاء أمام الخليج اليوم كل من محمد العويس ومحمد البريك وخليفه الدوسري ومصعب الجوير ومحمد كنو عبدالإلة الماكي والقحطاني وصالح الشهري وعبدالله الحمدان، يمكنه الاستعانه بهم في النصف الثاني من اللقاء لتأكيد الانتصار.

محمد شريف يقود الخليج

على الجانب الأخر يقود محمد شريف هجوم الخليج ضد الهلال ويعاونه فابيو مارتينيز، ويامل في الاستمرار على رأس التشكيل في الشوط الثاني واستكمال اللقاء حتى نهايته.

ويمتلك نادي الخليج على مقاعد البدلاء كل من عبدالله آل سالم وعبدالله الشنقيطي ومنصور حمزي وحسن المجحد ورائد عزيبي وعارف صالح وفواز الطريس وبندر ناصر وحمد العبدان.