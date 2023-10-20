رئيس فلسطين يصل مطار القاهرة الدولي للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة القاهرة للسلام، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

جاء ذلك استجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام.

في وقت سابق وصل كلٌ من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة القاهرة للسلام.

دعا الرئيس السيسي قبل أيام، لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لأجل إحلال السلام في مدينة غزة، وهي الدعوة التي جاءت بعدما شنت دولة الاحتلال الإسرائيلي هجومًا وحشيًا على سكان غزة من المدنيين، رافضة الاستجابة للنداءات الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع.

.. دعت مصر لعقد قمة إقليمية تهدف إلى بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ولوقف انتهاكات آل صهيون تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام".

فيما أعلنت كل من قطر والكويت تسلمهما الدعوات لحضور القمة التي تعقد السبت المقبل، في القاهرة، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن القاهرة لم تعلن رسميًّا عن الدول التي وجهت لها الدعوة لحضور القمة ولا عن مكان انعقادها، كما تم توجيه الدعوة إلى دول عربية عدة، أبرزها السعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، وقطر، بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس والجامعة العربية.

أهداف القمة:

وضعت القيادة المصرية أهدافها من القمة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية؛ والتي تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا.

كما يجتمع أطراف القمة من الحضور، لمناقشة المستجدات التي يشهدها قطاع غزة، إذْ تجتمع خلالها القوى كافة، باختلاف توجهاتها ومواقفها، تحت "المظلة" المصرية، من أجل إجراء حوار جاد من شأنه حقن دماء المدنيين الأبرياء من الجانبين، من جانب، والإسهام في تحريك المياه الراكدة، فيما يتعلق بالمفاوضات، عبر الضغط على أطراف الأزمة، لمواصلة المفاوضات، وتحقيق حل الدولتين، باعتباره يحظى بالشرعية الدولية.

جهود مصر لاحتواء الأزمة الفلسطينية:

بينما تعكس القمة الضوء على دور مصر الإقليمي فيما يتعلق بتقديم الرؤية التي تتبناها مصر، حول الكيفية التي يمكن أن تدار بها الملفات الدولية المهمة، وتحديدًا المرتبطة بالأزمات طويلة المدى، من أجل الوصول إلى حلول "توافقية" حولها، بعيدًا عن سياسات الاستقطاب التي سادت المجتمع الدولي منذ عقود، وأسهمت في المزيد من التعقيدات.

تجدر الإشارة إلى أن الجهود المصرية في المقدمة، انطلاقًا من دورها تجاه القضية الفلسطينية، إذْ بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتصالات موسعة مع الكثير من القادة على مستوى العالم الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد.

يشهد قطاع غزة تصعيدًا غير مسبوقٍ ضد المدنيين، والتي بدأتها قوات الاحتلال السبت الماضي إذْ تواصلت التحركات العربية لاحتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد حفاظًا على أرواح المدنيين وتخفيفًا لمعاناة سكان غزة.