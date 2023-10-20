روسيا تُصدر بيانًا عاجلاً حول الهجمات العشوائية على أهداف مدنية في غزة

صرح نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية "أليكسي زايتسيف"، خلال مؤتمر صحفي، بأن "موسكو" تُدين بشكل قاطع الهجمات العشوائية على الأهداف المدنية في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي عند تعليقه على الوضع المتعلق بقصف كنيسة القديس بورفيري للروم الأرثوذكس في قطاع غزة: "نحن نعارض بشكل قاطع الاستخدام العشوائي للقوة، ولا نقبل بشكل قاطع الهجمات، بغض النظر عمن ينفذها، ضد الأهداف المدنية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة "حماس" في غزة في بيان لها الخميس أن عددا كبيرا من النازحين الذين لجأوا إلى حرم هذه الكنيسة قتلوا أو جرحوا في الغارة الإسرائيلية، التي وصفتها "حماس" بأنها "إجرام متجدد ضد الأديان والمدنيين العزل".

ودانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس هذا القصف مشيرة إلى أن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء.. يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه شن غارة جوية على "موقع تابع لحركة حماس" في منطقة كنيسة القديس برفيريوس، مشيرا إلى أن الموقع "كان يستخدم لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل ويضم بنية تحتية إرهابية" تابعة لـ"حماس".

عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يُصدر تهديدات بقصف مستشفى القدس في غزة

هدد "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، بقصف مستشفى القدس في قطاع غزة، وذلك بعد أيام قليلة من استهداف مستشفى الأهلي المعمداني، وأسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، أنها تلقت تهديدًا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس التابع للجمعية في غزة.

وأشارت الجمعية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، إلى أن الاحتلال طالب الجمعية بالإخلاء الفوري للمستشفى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".