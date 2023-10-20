روسيا تُعلن إسقاط 12 طائرة حربية أوكرانية خلال أسبوع

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت 7 طائرات حربية أوكرانية خلال اليوم الماضي، ليصل مجموع طائرات العدو التي تم إسقاطها خلال آخر أسبوع إلى 12 طائرة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي إن طائراتها المقاتلة ووحدات الدفاع الجوي تمكنت خلال الأسبوع الماضي، من تدمير 12 طائرة أوكرانية، منها 10 طائرات "ميغ-"29 وطائرتان هجوميتان من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى مروحيتين من طراز "مي-8".

وأوضح التقرير أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرات أوكرانية من طراز "ميغ-29" خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، وارتفع إجمالي الطائرات الحربية الأوكرانية التي تم تدميرها منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في فبراير 2022، إلى 500 طائرة.

وذكر التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي تم تدمير 314 مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى اعتراض 35 صاروخا من طراز HIMARS، و5 صواريخ تكتيكية عملياتية، وصاروخين مضادين للطائرات من طراز "إي-200" تم تحويلهما إلى نسخ هجومية، و6 قنابل جوية موجهة من طراز JDAM.

ووفقًا لبيانات الدفاع الروسية، فقد بلغت الخسائر البشرية للجيش الأوكراني خلال أسبوع نحو 5830 عسكريا على محاور القتال الأساسية مجتمعة.

وفيما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر، نفذت القوات الروسية 4 ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة وطائرات بدون طيار على مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود ومواد التشحيم وورش الإنتاج التابعة للمؤسسات المصنعة للأسلحة والمعدات العسكرية، كما استهدفت مواقع انتشار العسكريين الأوكرانيين والقوميين والمرتزقة الأجانب.

نتيجة هذه الضربات تم تدمير مستودع للزارق المسيرة، وورش لإنتاج المتفجرات، وورشة لتجميع الصواريخ العملياتية التكتيكية، ووحدات من تنظيم "آزوف" القومي، ومدربين ومرتزقة أجانب.

وشملت خسائر العدو:

على محور كوبيانسك - أكثر من 995 عسكريا و10 دبابات و27 عربة قتالية مدرعة و20 سيارة بالإضافة إلى 18 قطعة من المدفعية الميدانية

على محور كراسني ليمان - أكثر من 940 عسكريا ودبابتين و21 عربة قتالية مدرعة و14 مركبة و5 مدافع

على محور دونيتسك - أكثر من 2065 عسكريا و4 دبابات و14 عربة قتالية مدرعة و27 مركبة و28 مدفعا، إضافة إلى تدمير خمسة مستودعات للذخيرة والمعدات العسكرية

على محور جنوب دونيتسك - أكثر من 1010 عسكريين و9 معربات قتالية مدرعة و19 مركبة و8 قطع من المدفعية الميدانية وراجمة صواريخ

على محور زابوروجيه - أكثر من 475 عسكريا و11 دبابة و22 عربة قتالية مدرعة و18 مركبة و14 مدفعا ميدانيا

على محور خيرسون - ما يصل إلى 345 عسكريا و11 قطعة نت المدفعية الميدانية و48 قاربا و38 مركبة.

وصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 500 طائرة، 252 مروحية، و8104 طائرات بدون طيار، و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و12778 دبابة ومدرعة أخرى، و1165 راجمة صواريخ، و6837 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و14463 مركبة عسكرية خاصة.

روسيا تُناشد مواطنيها بعدم زيارة إسرائيل وفلسطين ولبنان والأردن

ناشدت "وزارة الخارجية الروسية"، مواطنيها بعدم زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان والأردن في الوقت الحالي، بسبب تطور الأوضاع في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "يزداد الوضع في الشرق الأوسط سخونة. يستمر قصف الأراضي الإسرائيلية، والهجمات الصاروخية والقنابل على شمال قطاع غزة ومناطق أخرى، وتقع الحوادث المسلحة في منطقة الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل. ويتزايد بسرعة عدد القتلى والجرحى. هناك احتجاجات ضخمة تحدث في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، نوصي بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية. خلال زيارة هذه البلدان والمرور عبرها، يجب مراعاة أقصى درجات الحذر وزيادة تدابير السلامة الشخصية، وتجنب مناطق المواجهات والمخاطر، ويجب اتباع توصيات السلطات المحلية، وكذلك رسائل البعثات الخارجية الروسية".