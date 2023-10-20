مظاهرات حاشدة بجامعة أسيوط دعما للقضية الفلسطينية (فيديو)

عاشت جامعة أسيوط يومًا حافلاً ومليئاً بالنضال والتضامن، حيث شهدت المظاهرات الحاشدة التي نظمها طلاب الجامعة تنديدًا بالاحتلال الإسرائيلي وتعبيرًا عن الدعم القوي للقضية الفلسطينية. تجمع الآلاف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومختلف أفراد المجتمع الجامعي في ساحات الحرية والمقاومة، حاملين لافتات وأعلام فلسطينية، مرددين الهتافات المناوئة للاحتلال ومطالبين بالعدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

كانت المظاهرات تعكس روح التضامن القوية التي تعيشها الجامعة، حيث تجمع الطلاب من مختلف الكليات والتخصصات للتعبير عن رفضهم القاطع للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وفي محاضراتهم ونقاشاتهم، يسعون لنشر الوعي وتعزيز الانتماء الوطني والإنساني في فلسطين ومناطق الصراعات الأخرى في العالم.

تعتبر جامعة أسيوط من الجامعات الرائدة في مجال النضال والتضامن، حيث تؤكد على أهمية دعم العدالة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. منذ بداية الأزمة الفلسطينية، انخرط طلاب الجامعة في النشاطات النضالية السلمية، مثل إقامة ندوات ومحاضرات عن القضية الفلسطينية وتنظيم حملات إعلامية وتوقيع عرائض تدين الاحتلال وتحث على العمل الجماعي لإنهاء هذه الظلمة.

في ظل تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع المعقد الذي يحيط به، تجد جامعة أسيوط نفسها ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني. فهي تسعى من خلال هذه المظاهرات والأنشطة النضالية إلى تشجيع التفكير النقدي والوعي الشامل لطلابها بأهمية العمل من أجل السلام والعدالة في الشرق الأوسط.

على صعيد آخر، يشدد قادة الجامعة على أهمية تعزيز دور الجامعات في نشر التوعية والتربية الاجتماعية بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية. يجب على الجامعات أن تكون مركزًا حضريًا للنضال وللدعوة إلى تحقيق التغيير والعدالة في المجتمعات التي تعمل فيها.

على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها القضية الفلسطينية، إلا أن روح النضال والتضامن التي يبديها طلاب جامعة أسيوط تعطي الأمل في مستقبل أفضل، حيث يعتقدون بقوة أن التغيير المطلوب سيحدث بفضل جهود الشباب وإصرارهم على تحقيق العدالة والسلام في العالم.

مظاهرات حاشدة بجامعة اسيوط والطلاب ينتفضون ضد الاحتلال الاسرائيلي ودعما للقضية الفلسطينية

مظاهرات حاشدة بجامعة اسيوط والطلاب ينتفضون ضد الاحتلال الاسرائيلي ودعما للقضية الفلسطينية